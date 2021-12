Knut Pousette. Bild: Fastator

Företagsparken växer till 3,6 miljarder och Fastator blir majoritetsägare

Bolag Fastator har genomfört ett antal transaktioner som leder till att Fastator blir majoritetsägare i Företagsparken med en ägarandel om totalt 79 procent samtidigt som Företagsparken växer och når ett fastighetsvärde om 3,6 miljarder kronor – upp från 0,8 miljarder kronor i början av året.

– Företagsparken har vuxit kraftigt under 2021 och sammantaget mer än fyrdubblat fastighetsvärdet. Den mycket höga förvärvsakten under året visar på styrkan i Företagsparkens affärskoncept. Vi ser fortsatt ett stort antal intressanta förvärvsmöjligheter och ser fram emot Företagsparkens fortsatta tillväxtresa utifrån en position som majoritetsägare. Behovet av företagsparker i nära anslutning till svenska städer bara ökar, utifrån näringslivets omställning mot starkare lokala och regionala försörjningskedjor, säger Knut Pousette, vd för Fastator.



Fastator har förvärvat befintliga aktier i innehavsbolaget Företagsparken, sålt fastigheter om 400 miljoner kronor och sitt innehav i Abamco Fastigheter till Företagsparken samt konverterat samtliga ägarlån till eget kapital i Företagsparken. Genom transaktionerna blir Fastator majoritetsägare i Företagsparken med en ägarandel om totalt 79 procent samtidigt som Företagsparken växer och når ett fastighetsvärde om 3,6 miljarder kronor – upp från 0,8 miljarder kronor i början av året. Transaktionerna har genomförts och förvärvet av befintliga aktier i Företagsparken finansieras med befintliga likvida medel.



Företagsparkens styrelseordförande Leif Östling och vd Joakim Orthén blir i samband med transaktionerna aktieägare i Företagsparken med ett innehav om vardera knappt 1 procent av aktierna.



Som en följd av transaktionerna kommer de båda innehavsbolagen Abamco och Vivskä upphöra som särredovisade innehavsbolag i Fastator. Båda dessa innehavsbolag etablerades under våren 2021 med syfte att vara transaktionsintensiva och i förlängningen möjliggöra ytterligare tillväxt för Företagsparken, vilket nu sker.

