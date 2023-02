Förslaget är att ansökningsperioden ska löpa från 30 maj till 25 september 2023. Bild: Istock

Företag kan söka elstöd hos Skatteverket från 30 maj

Ekonomi/Finansiering Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att hantera elstöd till företagen. Stödet ska sökas digitalt via en e-tjänst som beräknas öppna den 30 maj. Pengarna betalas ut via företagets skattekonto. Det framgår av ett förslag som har presenterats av regeringen.

Skatteverket arbetar med att bygga e-tjänsten, rekrytera personal, förbereda internutbildningar och information till de som är berättigade att söka elstöd.

– Vi har gjort det här förr, inte minst under pandemin, självklart bidrar vi. Det är många företag som har det tufft och behöver stöd, säger Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm.



Än så länge är det ett förslag från regeringen men lagstiftningsprocessen är igång. Näringsidkare och juridiska personer med eluttagspunkt i elområde 3 och 4 ska kunna söka elstödet digitalt via skatteverket.se. Maxbeloppet som ett företag eller en koncern kan få är 20 miljoner kronor och pengarna ska betalas ut via skattekontot

– När ansökningsperioden öppnar 30 maj räknar vi med att vara väl förberedda för att kunna hantera ansökningarna snabbt. Vår ambition är att det mesta ska ske maskinellt, då går det fort. En del ansökningar kommer vi behöva hantera manuellt, vilket tar lite längre tid, säger Marie Elmnäs, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.



Förslaget är att ansökningsperioden ska löpa från 30 maj till 25 september 2023.



Klimat- och näringslivsdepartementet remitterar nu förslaget till förordning som reglerar förutsättningarna för att få elstöd till företag och regler kring ansökan. Samtidigt remitterar Finansdepartementet nödvändiga lagändringar för att Skatteverket ska kunna administrera stödet.

