Förbättrade siffror från Kungsleden

Publicerad den 26 April 2018

tweet

Bolag Trots något lägre intäkter och driftnetto lyckades Kungsleden överträffa förra årets förvaltningsresultat för första kvartalet.

Bild: Kungsleden

Biljana Pehrsson. Biljana Pehrsson.

Intäkterna uppgick till 586 Mkr (591).



Driftnettot uppgick till 354 Mkr (362).



Förvaltningsresultatet uppgick till 229 Mkr (216). Ökningen förklaras av ett förbättrat finansnetto, driftnettoökning från förvärvade fastigheter och hyresökning om 3,4 procent i jämförbart bestånd vilket motverkas av driftnettobortfall av sålda och frånträdda fastigheter.



Nyuthyrningen ökade till 49 Mkr (39) och nettouthyrningen till 19 Mkr (9).

Orealiserade värdeökningen i fastighetsportföljen var 581 Mkr (377). Värdeökningen är ett resultat av förbättrade hyresintäkter och driftnetto och att det genomsnittliga avkastningskravet sänkts med 7 punkter.



Periodens resultat ökade till 637 Mkr (492), motsvarande 2,91 kronor per aktie (2,60).



Biljana Pehrsson, vd, kommenterar:

- Första kvartalet 2018 var ett mycket händelserikt och positivt kvartal för Kungsleden med bland annat flera attraktiva förvärv och en framgångsrik emission av gröna obligationer. Förvaltningsresultatet ökade med 6 procent jämfört med samma kvartal förra året. Förvaltningsresultatet för första kvartalet uppgick till 229 Mkr (216). Förbättringen beror på hyresökning i jämförbart bestånd på 3,4 procent och sänkning av finanskostnader.



- Vi emitterade under kvartalet vårt första gröna obligationslån om 2,5 miljarder kronor – det största hittills av ett fastighetsbolag i Sverige. Det var ett naturligt led i vår strävan att ha en tydlig hållbarhetsprofil och att öka andelen icke säkerställd upplåning. Jag är mycket glad över det stora intresset och över att vi fått in flera nya investerare. Totalt deltog cirka 50 placerare, varav ett tiotal var nya för Kungsleden. Emissionen innebär att vi tagit ytterligare ett steg närmare en höjd kreditrating till Investment Grade.



- Vårt fokus inom transaktioner är nu på kompletterande förvärv på våra främsta tillväxtmarknader. Under kvartalet har vi gjort flera strategiska förvärv som ytterligare stärker den redan attraktiva fastighetsportföljen. I Malmö förvärvade vi den LEED Platinum-certifierade fastigheten STUDIO (Tyfonen 1) med 18 250 kvm uthyrningsbar yta. Den här unika konceptfastigheten har ett centralt läge och blir en del av vårt kärninnehav med stabila och långa kassaflöden från bra hyresgäster. Miljöklassade moderna kontorsfastigheter har också förvärvats i centrala Göteborg. Där har vi skapat ett helt nytt kontorskluster – Göteborg Södra Centrum, genom förvärv av delar av kvarteret Tändstickan om cirka 30 000 kvm, vilket vi nämnde redan i bokslutskommunikén.



- Nyförvärven bidrog också – tack vare sina mycket goda miljövärden – till att vår emission av gröna obligationer blev så framgångsrik.



- Hyresmarknaden var fortsatt stark under första kvartalet. Nyuthyrningen uppgick till ett hyresvärde om 49 Mkr. Nettouthyrningen landade på 19 Mkr.



- Även för omförhandlingar fick året en stark inledning med 23 omförhandlade avtal och ett hyresvärde som ökade från 51 till 56 Mkr. I snitt höjdes hyran i de omförhandlade avtalen med 11 procent. Allra bäst gick omförhandlingarna i Stockholm som stod för 39 procent av de omförhandlade kontrakten och nådde en genomsnittlig hyresökning om 17 procent.



- Den största omförhandlingen stod förvaltningsområde Mälardalen för. Det är SMHI i Norrköping som har förlängt sin hyresrelation med oss genom att teckna ett tioårigt avtal avseende 14 500 kvm. Överenskommelsen innebär också att vi ska modernisera lokalerna. Hyran höjs med 235 kronor per kvm och det totala hyresvärdet uppgår till cirka 200 Mkr.



- Under kvartalet har vi fattat investeringsbeslut om etapp 2 i Blästern 14 där vi bygger hotell och kontor i centrala Stockholm. Uppsägning av befintliga kontorshyresgäster gick snabbare än väntat, delvis tack vare att vi har kunnat erbjuda nya lokaler i vårt eget bestånd. Det tidigarelagda tomställandet gör att projektet kommer att kunna bli klart 2020 istället för 2021 som tidigare kommunicerats.



- Tegnérgallerian i Växjö är nu fullt uthyrd och bygget kommer att färdigställas under andra kvartalet med en sammanlagd total investeringsvolym på 117 Mkr mot ursprunglig budget om 135 Mkr. Det känns väldigt bra att kunna slutföra detta lyckade projekt och att få tillföra den attraktiva gallerian till vårt fina bestånd av förvaltningsfastigheter.



- Sammanfattningsvis har vi under kvartalet fortsatt leverera i linje med vår strategi och plan. Vi har stärkt vår position som en finansiellt stabil och hållbar fastighetsägare, nått fortsatt framgång inom uthyrning och, inte minst, ytterligare höjt kvaliteten i vårt fastighetsbestånd.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige

Därför vill Caroline Arehult leda Hemfosa Karriär I höst blir Caroline Arehult ny vd för Hemfosa – efter att ha arbetat för Skanska i snart 20 år och nått positionen som vd för dotterbolaget Skanska Fastigheter Stockholm. För Fastighetssverige berättar hon om hur hon ser på sin nya roll och vad det var som slutligen fick henne att vända blad. "En fantastisk möjlighet som jag inte kunde tacka nej till", säger hon. Caroline Arehult blir ny vd för Hemfosa

Klövern utvecklar kontor – på Manhattan Bolag Klövern tar klivet in på den amerikanska marknaden. Bolaget planerar att utveckla 14 000 kvadratmeter kontor på Manhattan, New York. Oförändrat Q1-resultat för Klövern

Annons

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Stockholm

Digitalisering i alla led Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Stockholm Boklok-konceptet bygger på digitalisering och automatisering av varje led i processen. Bolagets forsknings- och utvecklingschef Jerker Lessing berättar på Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Stockholm om en stenhård strävan efter mer effektivt byggande. Säkra din plats nu – anmälan stänger på onsdag. Rätt ledarskap i digitaliseringsresan Stronghold om framtidens proptech

Så förhandlade Castellum med Porsche: "Två utmaningar" Uthyrning För Fastighetssverige berättar Peder Karlén, Castellums affärsområdeschef för Jönköping om förhandlingarna som ledde till nybygget av Porsches åttonde center intill E4:an i Jönköping.

Oförändrat Q1-resultat för Klövern Bolag Klöverns förvaltningsresultat uppgick under det första kvartalet till 319 miljoner kronor, precis samma som förra året. Klövern utvecklar kontor – på Manhattan

Balder utökar beståndet i Norge Transaktioner Balder köper en fastighet i Oslo av Skanska för 400 miljoner kronor.

"Någon måste vara i skuld om man ska bygga bostäder" Bostäder | PLAY Med fem månader kvar till valet berättar Stefan Attefall hur han ser på den bostadspolitiska debatten som förs i dag.

NREP och Erik Wallin inleder samarbete Bolag NREP och Byggnadsfirman Erik Wallin påbörjar samarbetet för att börja bygga över 450 lägenheter i Stockholm.

Förbättrade siffror från Kungsleden Bolag Trots något lägre intäkter och driftnetto lyckades Kungsleden överträffa förra årets förvaltningsresultat för första kvartalet.

HSB bygger 440 lägenheter i Stockholm Bygg/Arkitektur HSB påbörjar planarbete för 440 lägenheter på Bolidenplan i södra Stockholm.

Peab bygger ut sjukhus i Norge Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga ut Martina Hansens Hospital i Baerum söder om Oslo.

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Stockholm