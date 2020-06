Beläggningsgraden för Scandic ökade något i maj. Bild: Scandic

Förbättrad beläggningsgrad för Scandic

Sverige Scandic Hotel noterade en tydlig ökning i antalet bokningar i Sverige när den regeringen meddelade att restriktionerna för inrikesresor skulle hävas. Beläggningsgraden för maj var åtta procent – lågt, men högre än bottenrekordet från april på sex procent.

Bokningsläget och beläggningsgraden för Scandics hotell har fortsatt att gradvis förbättras sedan bottennivån i mitten av april, vilket är i linje med den prognos för det andra kvartalet 2020 som gavs i samband med bolagets delårsrapport för det första kvartalet som offentliggjordes den 20 maj 2020. Som tidigare meddelats förbereder Scandic ytterligare besparingsåtgärder för att möjliggöra lönsamhet vid lägre beläggningsnivåer än tidigare.



Sedan mitten av april 2020 har det skett en gradvis ökning av den genomsnittliga beläggningsgraden på Scandics hotell. Aktivitetsnivån har generellt ökat något på Scandics marknader, bland annat till följd av att regeringar och myndigheter har lättat på en del av de restriktioner som tidigare införts för att minska smittspridningen i samhället. I maj 2020 uppgick den genomsnittliga beläggningsgraden för Scandics hotell till 8 procent jämfört med den rekordlåga nivån på 6 procent i april 2020. Beläggningen har fortsatt att stärkas också under den första veckan av juni 2020.



Även bokningsaktiviteten har successivt ökat sedan mitten av april 2020. Antalet hotellbokningar per vecka är nu mer än dubbelt så högt som det var för en månad sedan. Efter att den svenska regeringen den 4 juni 2020 meddelade att restriktionerna för inrikesresor kommer att hävas, noterades omedelbart en tydlig ökning i antalet bokningar för de svenska hotellen.



För juni 2020 räknar Scandic fortsatt med att beläggningen kommer att öka med några procentenheter jämfört med maj, och en ytterligare förbättring förväntas när semesterperioden inleds till följd av nationella turistströmmar.



I början av maj 2020 var mer än hälften av Scandics hotell temporärt stängda. I Sverige och Polen har samtliga hotell varit öppna under hela perioden, och det är också på dessa marknader som aktivitetsnivån har varit högst. I såväl Norge, som Finland och Danmark har merparten av hotellen varit stängda och samtliga tyska hotell var fram till nyligen stängda. Scandic har nu börjat återöppna hotellen och redan i slutet av juni 2020 förväntas omkring 220 hotell, motsvarande cirka 80 procent av den totala hotellportföljen, att vara öppna. Ytterligare ett antal hotellöppningar planeras under sommaren och i slutet av augusti förväntas i princip alla hotell åter vara öppna. Hotellens erbjudande för mat och dryck och möten kommer dock att vara anpassade till den rådande situationen.

