Per Nilsson, vd för John Mattson. Bild: John Mattson

Förändringar i John Mattsons bolagsledning

Bolag John Mattson gör förändringar i bolagsledningen för att öka fokus på förvaltningsaffären och renodla ansvaret för projektutveckling.

Christina Hansson, förvaltningschef på John Mattson sedan drygt tre år och med lika många år i bolagsledningen, har sedan tidigare valt att lämna bolaget för en roll som vd på Tilia Fastigheter AB. Christina Hansson arbetar kvar i sin roll på John Mattson fram till början av december.



Läs mer om Christina Hanssons nya tjänst på Tilia Fastigheter.



För att öka fokus på förvaltningsaffären tillsätts två chefer inom förvaltning. Ansvaret för förvaltningen kommer att delas mellan Maria Wirén, förvaltningschef Bostad och Fredrik Ward, förvaltningschef Kommersiellt och Teknik. Vd Per Nilsson övertar det övergripande ansvaret för förvaltningen. Maria Wirén och Fredrik Ward har tillträtt sina nya roller och ingår som adjungerade i John Mattsons bolagsledning sedan mitten av november.



För att hålla ihop projektutvecklingsaffären från tidiga skeden till genomförande slås nu affärsutvecklingsavdelningen samman med projektavdelningen. Som ett led av detta kommer Martin Landerby, chef Projekt & Teknik och del i bolagsledningen sedan 2020, avsluta sin anställning på John Mattson. Martin Landerby arbetar kvar i sin roll fram till 1 februari 2023.

– Jag vill varmt tacka både Christina och Martin som under sina år på John Mattson har gjort betydande insatser inom sina respektive områden och starkt bidragit till John Mattsons tilväxtresa från Lidingöbaserat familjebolag till börsnoterat bolag med verksamhet i flera kommuner i Stockholmsregionen. Jag önskar dem båda stort lycka till med nya uppdrag och sina fortsatta yrkesliv. Jag vill samtidigt välkomna Maria och Fredrik i sina nya roller i förvaltningen med ett tydligt fokus på båda bostäder och kommersiella lokaler, säger Per Nilsson, vd på John Mattson.



John Mattsons bolagsledning kommer efter förändringen bestå av:

- Per Nilsson, vd

- Mattias Lundström, cfo

- Daniel Fornbrandt, affärs- och projektutvecklingschef

- Mari Edberg, kommunikationschef



Adjungerade i bolagsledningen:

- Maria Wirén, förvaltningschef Bostad

- Fredrik Ward, förvaltningschef Kommersiellt och Teknik

