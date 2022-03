Robert Fonovich. Bild: Catella

Fonovich lämnar Catella

Karriär Efter sju års ledning av Catella Corporate Finance Sverige har vd Robert Fonovich valt att lämna bolaget. Jacob Bruzelius, Head of Debt Advisory tar tillfälligt över positionen som vd.

Robert Fonovich har sedan 2015 framgångsrikt lett och utvecklat Catella Corporate Finance Sverige till att bli en marknadsledande rådgivare inom Corporate Finance. Under 2021 gjorde verksamheten sitt genom tiderna bästa rörelseresultat



– Robert har i allra högsta grad varit bidragande till att Catella Corporate Finance Sverige har den marknadsledande position vi har idag. Det är tråkigt att Robert nu lämnar men samtidigt är det en naturlig del av företagets förnyelse och ger oss också nya möjligheter att fortsatt utveckla vårt erbjudande inom Corporate Finance på den svenska marknaden. Jag är glad över att Jacob kommer leda Corporate Finance i denna övergång och att samtidigt få välkomna Jesper Greitz, Lars Staffansson och Sophia Ångström som nya juniora partners i Catella Corporate Finance Sverige. Samtidigt vill jag rikta ett stort tack till Robert och önska honom stort lycka till på den vägen han nu företar sig, säger Christoffer Abramson, vd på Catella.



– Efter sju intensiva och roliga år i Catella är det nu dags att lämna stafettpinnen vidare. Corporate Finance har en stark ställning på den svenska marknaden och är väl positionerat för att fortsätta utveckla sitt starka kunderbjudande. Jag vill uttrycka mitt varma tack till alla uppskattade kollegor för deras starka engagemang internt och med kunder, säger Robert Fonovich, vd Catella Corporate Finance Sverige.



Robert Fonovich kommer att lämna under våren och fram till dess att en ny vd rekryteras kommer Jacob Bruzelius, Head of Debt Advisory att leda Catella Corporate Finance Sverige. Han har lång erfarenhet av fastighets- och kapitalmarknaden och har varit en del av Catella Corporate Finance sedan 2020.



Även Carl Wingmark, idag Head of Property Advisory Stockholm kommer att flytta från Corporate Finance för att utveckla ett fastighetsfonderbjudande riktat till den skandinaviska marknaden. Catella Property Fund Investment kommer initialt att tillhandahålla en logistikfond riktat till institutionella investerare och en systematisk fastighetsaktiefond (UCITS) för både institutionella investerare och privatpersoner. Fonderna kommer att vara en del av Catella Property Investment Management och förväntas lanseras innan sommaren.

