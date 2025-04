Per Gebenius, tillträdande COO på Fondamentor. Bild: Fondamentor

Fondamentor tillsätter ny COO

Karriär Fondamentor stärker sin ledningsgrupp och meddelar att Per Gebenius tillträder som Chief Operating Officer (COO).

Per Gebenius har 20 års erfarenhet från fastighets- och finansbranschen. Han har tidigare haft ledande positioner på Mofast, Slättö och Skanska. Senast kommer Per från Mofast där han innehaft rollerna som CFO och tillförordnad vd.

– Fondamentor är ett spännande bolag med en fin tillväxt. Jag ser mycket fram emot att som COO och medlem i koncernledningen vara med och utveckla bolaget, säger Per Gebenius, tillträdande COO på Fondamentor.



I rollen som COO på Fondamentor får Per Gebenius det övergripande ansvaret för bolagets operativa verksamhet, inklusive tillståndsfrågor, finansiering, förvaltning och affärsutveckling.

– Vi är mycket glada över att välkomna Per till Fondamentor. Hans breda erfarenhet och strategiska tänkande kommer att vara en nyckel i vårt fortsatta arbete att förvalta fastighetsfonder och skapa resultat för våra investerare, säger Robert Nilsson, vd på Fondamentor.



Rekryteringen är ett led i Fondamentors ambition att fortsätta växa och stärka sitt erbjudande av lönsamma fastighetsinvesteringar.

Ämnen