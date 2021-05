Bild: Istock

Flertal retailuthyrningar av Novi Real Estate

Handel Novi Real Estate summerar ett flertal uthyrningar inom retail och F&B under första kvartalet.

På Sveavägen 31 har avtal tecknats med Oh Poké som öppnar en restaurang på 169 kvadratmeter. På Humlegårdsgatan 22 öppnar Kale & Crave i höst en ny restaurang på 229 kvadratmeter. Enheten är kedjans tredje totalt och den första i city.



I Brunogallerian på Götgatsbacken öppnar & Other Stories en konceptbutik under namnet Treasures & Other Stories och i samma fastighet öppnar elmopedtillverkaren Vässla en popup-butik. Bägge butikerna öppnar i april/maj. Uthyrningarna i Brunogallerian summerar till totalt 1 147 kvadratmeter.



Totalt har Novi Real Estate hyrt ut 2 284 kvadratmeter retail i Stockholm och Göteborg under första kvartalet.



– Vi ser tydliga tecken på att marknaden för butikslokaler är tillbaka på riktigt. Just nu upplever vi ett stort tryck på butiks- och restauranglägen, både för permanent bruk och popup-lösningar. Med dessa uthyrningar fortsätter vi vårt arbete med att stärka utbudet av retail och F&B i de områden vi är verksamma i, säger Alexander Wijkman, retailansvarig på Novi Real Estate.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

