Krokslätts Fabriker Bild: Husvärden

Flera uthyrningar hos Husvärden i Krokslätt

Uthyrning Husvärden har genomfört flera uthyrningar i Krokslätts Fabriker den senaste tiden.

Plejd har flyttat in på Krokslätts Fabriker i oktober på en yta om 3 775 kvadratmeter. Plejd är en nordisk leverantör som utvecklar tekniska produkter inom belysning och hemautomation såsom dimmers, kontroller samt trådlösa ljussystem. Alla produkter och tjänster produceras i Sverige och vissa av dem direkt i Plejds egna produktionslina.



Highway har under hösten flyttat in på Krokslätts Fabriker 30 i nyrenoverade lokaler på 275 kvadratmeter. De erbjuder allt inom reklam från varumärkesstrategier och grafisk design till att skapa showrooms, utställningar och inredningskoncept.



Hertz Sverige, som ingår i Volvo Cars-koncernen, flyttar sitt regionkontor till Pann- & Grannhuset. De tar en yta på 600 kvadratmeter. Hertz biluthyrning har funnits i Sverige sedan 1960 och har idag över 220 uthyrningskontor på drygt 125 orter runt om i landet.



Gebhardt, med huvudkontor i Frankfurt, är specialiserat på intern transportteknik, lagerteknik och materialhantering. Nu flyttar Gebhardt Nordic AB in på 180 kvadratmeter i nya Pann- & Grannhuset på Krokslätt. Det svenska bolaget erbjuder hela sortimentet av automationsenheter och lagerhanteringsprogram.



Campus Mölndal har flyttat in på Krokslätts Fabriker 30 och utökar därmed sina ytor med 900 kvadratmeter. De startar en yrkeshögskola med inriktning mot olika yrkesroller inom IT-branschen.

