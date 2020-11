The Point, Hyllie, Malmö. Bild: Peab

Flera nya hyresgäster klara för The Point i Hyllie

Uthyrning Consensus AM, Sunco Food, Easy Telefoni, Walraven, British American Tobacco och Client Solutions flyttar in i södra Sveriges högsta kontorshus.

The Point i Hyllie, Malmö, är ett kontorshus som ägs av Peab och Volito. Det öppnade för de första hyresgästerna i slutet av januari och intresset var stort redan från början. Nu har flera bolag valt att skriva hyresavtal om olika ytor i huset.



– I dag ser många företag ett förändrat behov kring sina kontorsytor och vilken funktion de ska fylla i organisationen. The Point är ett kontorshus som genom sina flexibla lokaler på ett bra sätt kan möta den efterfrågan. Det känns väldigt spännande att få välkomna så många nya hyresgäster till The Point, säger Jenny Wohlfart som ansvarar för uthyrningen.



The Point ligger mitt på Hyllie stationstorg. Byggnaden reser sig 110 meter upp i luften och inrymmer kontorslokaler i olika storlekar på 29 våningar. Husets flexibilitet, service och utformning som landmärke är några av sakerna som attraherar de nya hyresgästerna. Client Solutions flyttar in på våning 22 på cirka 250 kvadratmeter.



– Vi siktar högt med vår verksamhet och det känns väldigt roligt att planera sitt nya kontor i ett landmärke som The Point. Vi ser verkligen fram emot att flytta in och lära känna alla andra framgångsrika företag som sitter i huset, säger Mohamed El-Achkar, Founding Partner på Client Solutions.

Client Solutions får sällskap av flera nya hyresgäster, varav den senaste är Easy Telefoni.



– Vi på Easy Telefoni valde The Point för dess strategiska läge på Hyllie och självklart för den fantastiska utsikten. Vi har mycket goda erfarenheter av Peab som hyresvärd och ser fram emot att bli en del av The Point till våren, säger Alexander Westlund vd på Easy Telefoni.



The Point samt det intilliggande hotellet Quality Hotel View ägs gemensamt av Peab och Volito.

