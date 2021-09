Fiskaregården och Järund Invest utvecklar gamla Badis i Fjällbacka. Bild: Fiskaregården

Fiskaregården utvecklar bostadsprojektet Badis i Fjällbacka

Bygg/Arkitektur Fiskaregården utvecklar bostadsprojektet Badis i Fjällbacka tillsammans med Järund Invest. Där byggnaden för den före detta badrestaurangen Badis ligger planeras unika lägenheter med utsikt över Fjällbackas hamninlopp.

Just nu pågår ett detaljplanarbete som ska möjliggöra en ersättning av byggnaden för den före detta badrestaurangen Badis med en ny byggnad för bostäder. Detaljplanen beräknas preliminärt vara klart under 2021. Nu tar Fiskaregården hand om utvecklingen av projektet och konceptualiseringen av bostäderna.



– Detta är ett unikt projekt som saknar motstycke i Sverige. Vi ser fram emot att med Järund Invest ta fram en attraktiv produkt som överträffar bostadsintressenternas förväntningar, säger Magnus Clavegård, vd för Fiskaregården.



Projektet har varit i Järund Invests ägo sedan 2003. Efter ett långdraget detaljplanarbete ser det nu ut som om planen kommer gå igenom.

– Det har varit många turer men vi är väldigt glada att vi har orkat hänga i så länge. Utifrån hur projektet har utvecklats så är Fiskaregården rätt partner för oss och projektet just nu. Vi ser fram emot att tillsammans ta projektet i hamn, säger Johan Järund, vd för Järund Invest.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen