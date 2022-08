Erik Thedéen, generaldirektör på Finansinspektionen. Bild: Finansinspektionen

FI:s Thedéen: Fastighetssektorn i ett skede där motståndskraften prövas

Ekonomi/Finansiering Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen kommenterade i ett anförande på måndagen läget för den finansiella stabiliteteten, och pekade bland annat ut fastighetssektorn som särskild hårt prövad av den höga inflationen, stigande räntor och oron för en lågkonjunktur.

I ett pressmedelande från Finansinspektionen redogörs för vad Erik Thedéen tog upp under sitt anförande.



– Den höga inflationen bland annat till följd av stigande mat- och energipriser, stigande räntor, och oro för en lågkonjunktur innebär utmaningar för såväl kommersiella fastighetsföretag, hushåll och olika aktörer i det finansiella systemet, inledde Erik Thedéen.



– Bolånetagares kassaflöden pressas av högre levnadskostnader och högre räntor. Våra undersökningar visar att de har marginaler att klara av det, men deras konsumtion eller sparande kommer dämpas. Samtidigt har bostadspriserna gått ner snabbt under senvåren och sommaren. De amorteringskrav och det bolånetak som FI infört har dämpat hushållens skulder. I avsaknad av våra åtgärder hade många låntagare drabbats av än större ökningar i sina ränteutgifter och bostadspriserna riskerat att falla än mer, poängterade Thedéen.



– De stigande räntorna innebär utmaningar för den högt skuldsatta kommersiella fastighetssektorn. Vi har länge varnat för sektorns höga belåning relativt kassaflöden. Nu befinner sig den i ett brytningsskede där motståndskraften prövas. Finansieringskostnaderna för fastighetsbolag ökar med högre räntor, kreditspreadar och i viss mån även banklånemarginaler. Men det tar tid innan det slår igenom fullt ut, resonerade Thedéen.



Thedéen konstaterar att för de kommersiella fastighetsföretagen har finansieringsmöjligheterna successivt försämrats och finansieringen blivit dyrare, även om det skett en viss förbättring under de senaste veckorna.



– Sammanfattningsvis är de finansiella stabilitetsriskerna på kort och medellång sikt fortsatt förhöjda och har om något ökat under sommaren. Motståndskraften hos hushåll och kommersiella fastighetsföretag testas nu. Samtidigt kan en miljö med högre räntor och lägre riskaptit, tillsammans med våra åtgärder, dämpa skulder och risker på längre sikt, avslutade Thedéen.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen