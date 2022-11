Motonet varuhus i Finland Bild: Motonet

Finsk hobbykedja satsar i Sverige

Bolag Motonet, det familjeägda bolaget från Finland, har valt att öppna det första varuhuset i Sundsvall hösten 2023. En nätbutik öppnas också under det kommande året och kedjan har nyligen inlett rekryteringen av ett antal medarbetare till huvudkontoret. Arbetet inför öppningarna leds av vd Johan Ljung.

– Vi är väldigt nöjda att ha funnit en bra lösning i just Sundsvall som sedan dag ett varit högt upp på vår prioriteringslista då staden matchar Motonets önskemål mycket väl. I och runt Sundsvall finns mycket aktiva människor med stort intresse för DIY och natur. Och inte minst är detta område ypperligt för oss att starta upp med vårt fokus på bil, båt & mc där vi är övertygade att vi kommer tillföra en ny dimension till konsumenten, säger Johan Ljung.



Varuhuset är över 5000 kvadratmeter stort med 3500 kvadratmeter kundyta och kommer att utvecklas, justeras och uppgraderas så att det blir enligt Motonet-standard. Hela servicecentret för bilister kommer att byggas upp kring varuhuset: ett omfattande utbud av reservdelar kommer att kompletteras med verkstadstjänster. Den mest populära av tjänster är Motomat som den kallas i Finland. Det är en test- och servicestation för mindre underhåll av bilen till exempel byte av glödlampor och torkarblad samt mätning av olja och kylvätska. Det kommer även öppnas företagsförsäljning.



Under våren kommer Motonet starta sin rekryteringsprocess där man söker ungefär 50 personer i olika roller med allt från medarbetare inom försäljning och service, företagsförsäljning och logistik. Positiv och bra kundservice från kompetenta medarbetare kommer att fullända shoppingupplevelsen.

– Vår plan har hela tiden varit att inleda med att bygga kedjan längs med Sveriges norrlandskust, Stockholmsområdet och sedan västerut. Det första fysiska varuhuset blir då alltså mitt i landet i Sundsvall. Fastigheten i Birsta handelsområde är helt rätt för oss vad gäller placering och storlek och vi har haft en bra process med fastighetsägaren NSI Invest för att komma i mål inom önskade ramar. Fastighetens ytor möjliggör för oss att visa upp vårt breda sortiment, alla våra servicekoncept och ger oss också bra synlighet för att tydligt tala om för alla i området eller som passerar förbi att Motonet är på plats i Sverige, fortsätter Johan Ljung.



Strategin är att öppna fler varuhus under de kommande åren och bygga upp varumärket, lönsamheten och utöka verksamheten i en sund takt. Den osäkra situationen i världen och ekonomin har inte påverkat kedjans planer och det stabila familjeföretaget, som är äldre än 50 år, planerar på lång sikt att expandera över hela landet. Det exakta antalet varuhus har inte fastslagits och förhandlingar pågår på många orter

Ämnen