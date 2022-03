Fastpartners styrelse föreslår miljonbidrag till Ukraina

Sven Olof Johansson, vd för Fastpartner. Bild: Axel Ohlsson

Bolag Styrelsen för Fastpartner föreslår årsstämman att besluta om ett bidrag om 10 miljoner kronor till UNHCR:s verksamhet i Ukraina.

Tidigare i veckan föreslog SBB:s styrelse att årsstämman ska besluta om ett bidrag på 50 miljoner kronor till UNHCR:s verksamhet i Ukraina och nu följer Fastpartner upp detta med ett eget förslag.

"UNHCR:s arbete har aldrig varit viktigare än idag varför Fastpartners styrelse anser det väsentligt att på alla vis stötta detta arbete", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

