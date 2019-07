Fastpartners mångmiljonbesked: Detaljplan vinner laga kraft

Publicerad den 10 Juli 2019

Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Bolag Detaljplanen för Bromstensstaden etapp 2 har nu vunnit laga kraft. Kommunstyrelsen i Stockholm antog detaljplanen den 18 februari 2019. Länsstyrelsen beslutade den 19 mars 2019 att överpröva detaljplanen med hänsyn till översvämningsrisk. Efter förtydliganden från Stockholms stad och dialog med Stockholms Stad har Länsstyrelsen beslutat att inte upphäva beslutet om detaljplan. Detaljplanen vinner därmed laga kraft.

Fastpartner avyttrade under 2017 fastigheterna Gunhild 5 och Gustav 1 i Stockholm till ett gemensamt ägt bolag med Slättö i vilket Fastpartner äger 40 procent.



Fastigheterna överläts till ett underliggande fastighetsvärde om 50 MSEK med en tilläggsköpeskilling om 800 miljoner kronor vid lagakraftvunnen detaljplan. Den totala köpeskillingen om 850 MSEK översteg bokfört värde med cirka 440 MSEK och realisationsvinsten kommer att redovisas under det tredje kvartalet 2019.

