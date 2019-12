Fastpartners D-aktier börjar handlas den 13 december

Sven-Olof Johansson. Bild: Compactor Fastigheter

Bolag Fastpartner avser att genomföra en emission av D-aktier till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utlandet samt att notera D-aktierna på Nasdaq Stockholm.

Priset per D-aktie i erbjudandet förväntas fastställas inom intervallet 84–88 kronor. Grunderbjudandet omfattar upp till 7 000 000 D-aktier och erbjudandet kan komma att utökas med ytterligare upp till 1 500 000 D-aktier.



Erbjudandepriset och storleken på erbjudandet kommer att bestämmas genom ett anbudsförfarande (så kallat bookbuilding) och förväntas offentliggöras den 13 december 2019.



Första dag för handel i D-aktierna förväntas vara den 13 december 2019 och likviddag förväntas vara den 17 december 2019.



Om 7 000 000 D-aktier emitteras uppgår bruttolikviden från erbjudandet till 616 miljoner kronor, förutsatt ett pris i den högsta delen av intervallet, och till 588 miljoner kronor, förutsatt ett pris i den lägsta delen av intervallet. Om erbjudandet utökas till fullo med ytterligare 1 500 000 D-aktier uppgår bruttolikviden från erbjudandet till 748 miljoner kronor, förutsatt ett pris i den högsta delen av intervallet, och till 714 miljoner kronor, förutsatt ett pris i den lägsta delen av intervallet. Transaktionskostnader, som kommer att dras av från emissionslikviden, beräknas uppgå till 14–16 miljoner kronor.



En emission av D-aktier är ett led i bolagets arbete med att höja sitt kreditbetyg till investment grade samtidigt som den möjliggör fortsatt tillväxt, bland annat genom förvärv och investeringar i befintligt bestånd.

