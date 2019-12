Fastpartners D-aktie upp fem procent i öppningen

Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner. Bild: Compactor Fastigheter

Bolag Fastpartner tar in 714 miljoner kronor, före transaktionskostnader, i sin D-aktieemission. Priset fastställdes till 84 kronor per aktie. Ett par minuter efter börsöppningen handlades aktien för 88 kronor.

Det första avslutet gjordes på 90 kronor.



Prisintervallet var 84–88 kronor, och teckningskursen blev alltså lägsta möjliga.



Utdelningen förväntas bli fem kronor per år, med kvartalsvis utdelning.



Intresset för erbjudandet var stort bland såväl institutionella investerare i Sverige och utlandet som allmänheten i Sverige. Detta resulterade i att utökningsoptionen utnyttjades till fullo.

