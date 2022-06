Fastpartner utvecklar 36 000 kvadratmeter i Gävle

Fastpartner utvecklar i Gävle. Bild: Fastpartner

Bygg/Arkitektur Projektet Tjugofyrasju innebär 36 000 kvadratmeter nya byggrätter i Gavlehov i Gävle.

Detaljplanen för Gavlehov Västra etapp 2 antogs av Gävle kommun i mars månad 2021 och vann laga kraft senare under våren. I projektet Tjugofyrasju skapas en ny stadsdel kring arenaområdet Gavlehov, med ambitionen att denna ska leva 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. I projektet kommer Fastpartner att utveckla nya attraktiva verksamhetslokaler, skolor och bostäder. Fastpartners projektorganisation leds av Fredrik Thorgren tillsammans med Mathias Bohlin, där den sistnämnda fungerar som uthyrare och projektstöd.



Gavlehov är Gävles idrotts- och arenaområde där både elitverksamhet och breddverksamhet inryms. Monitor ERP Arena, Gävle Travet, Gavlevallen, Gavlehovshallen och Gunder Hägg-stadion är några av de arenor som finns på området där sporter som ishockey, fotboll, tennis, friidrott, innebandy, trav med flera utövas. Nu tillser vi att göra stadsdelen komplett genom att skapa förutsättningar för en hotelletablering, kontors- och serviceytor, skolverksamhet, förskoleverksamhet med mera. Stadsdelen kommer att få fyra kvarter i lite olika storlekar och målsättningen är att få till en byggstart för ett av kvarteren redan i början av 2023. I ett annat av kvarteren arbetas det intensivt för att få till en hotelletablering, vilket dels är oerhört efterlängtat i området, dels skulle sätta Gävle på kartan för de privata resenärerna.



– Genom projektet skapar vi möjligheter för att göra stadsdelen komplett och inte bara till ett arenaområde. Samtidigt stärker vi vår position i området ytterligare och blir nu en av de viktigaste aktörerna för områdets expansion och fortsatta utveckling, säger Fredrik Thorgren, regionchef på Fastpartner.

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.



Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.



We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden