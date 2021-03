Fastpartner tecknar hyresavtal med Enköpings kommun

Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner. Bild: Fastpartner

Uthyrning Fastpartner välkomnar Enköpings kommun till nya funktionella lokaler i det snabbt växande området Romberga i Enköping. Lokalerna är på cirka 3 300 kvadratmeter och omfattar utbildningslokaler för vuxenutbildning. Hyresperioden är tio år med inflyttning i två etapper, den första nu i mars och den andra till sommaren.

Kommunen samlar här sina olika vuxeninsatser inom utbildningsförvaltningen som tidigare legat utspridda. Samordning och samverkan är nyckelord i kommunens satsning, och de nya lokalerna blir en mötesplats för kompetens, studier och arbete. Lokalerna utgör flexibla utbildningslokaler och konceptet går under namnet Kompetensmagasinet.



Fastpartner har anpassat och byggt om lokalen för att möta kommunens behov.

– Vi är otroligt glada över samarbetet med Enköpings kommun och att vi än en gång fått det stora förtroendet att hyra ut lokaler för skolverksamhet. Vi har tillsammans arbetat hårt för att skapa lokaler i enlighet med kommunens vision och önskemål. Detta kommer vara en plats för framtida lärande och utveckling säger Jenny Tallskog, Regionchef på Fastpartner.

– Enköpings kommun är en attraktiv hyresgäst med en verksamhet som passar perfekt in i området. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete säger Michael Skoog, Förvaltare på Fastpartner.



Rombergaområdet är strategiskt lokaliserat i Enköping med närhet till centrum, tågstation, E4 och med goda parkeringsmöjligheter. Området utvecklas kontinuerligt med nya verksamheter och med nyproduktion av byggnader. Fastighetens olika verksamheter utgör sådan mix att kreativitet och framtida utveckling kommer att finnas på platsen en lång tid framöver. Här finns funktionella lokaler för människor att trivas och arbeta i.

