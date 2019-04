Fastpartner: Rullande förvaltningsresultat 840 miljoner

Publicerad den 26 April 2019

Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Bolag Fastpartners hyresintäkter och driftnetton ökar med cirka tio procent i Q1-rapporten. Förvaltningsresultatet ökar bara med 2,3 procent på grund av engångsintäkter under jämförelseperioden.

Q1-siffrorna:

• Hyresintäkterna ökade med 9,2% och uppgick till 395,9 (362,7) MSEK.



• Driftnettot ökade med 10,2% och uppgick till 251,7 (228,4) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 63,6 (63,0)%.



• Förvaltningsresultatet ökade med 2,3% och uppgick till 175,7 (171,8) MSEK, per stamaktie 0,97 (0,95) kr. I föregående periods förvaltningsresultat ingick resultatandelar om 8,5 MSEK avseende uppförande av bostäder i Täby. Detta projekt är nu slutfört och samtliga lägenheter är sålda.



• Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 840 (745) MSEK.



• Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 25 110,9 (22 330,0) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 576,9 (266,9) MSEK.



• Resultat efter skatt uppgick till 579,1 (343,4) MSEK, per stamaktie 3,15 (1,85) kr.



• Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2020 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 950 MSEK. Som Fastpartner tidigare informerat kommer bolaget inte att ge avkall på sina principer om en tillfredsställande avkastning på eget kapital. Detta innebär att avkastning är överordnad expansion.

