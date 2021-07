Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner. Bild: Fastpartner

Bolag Fastpartners fastighetsvärde uppgår i Q2-rapporten till över 33 miljarder kronor. Driftnettot ökade dock bara med 0,6 procent jämfört med föregående år.

Halvårssiffrorna:



• Hyresintäkterna ökade med 3,4% och uppgick till 922,3 (892,3) MSEK.

• Driftnettot ökade med 0,6% och uppgick till 642,2 (638,5) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 69,6 (71,6)%.

• Förvaltningsresultatet ökade med 2,6% och uppgick till 475,1 (463,0) MSEK, per stamaktie av serie A 2,60 (2,53) kr.

• Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 1 000 (950) MSEK.

• Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 33 020,6 (31 344,4) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 215,6 (-112,6) MSEK.

• Resultat efter skatt uppgick till 1 505,1 (254,0) MSEK, per stamaktie av serie A 8,01 (1,23) kr.

• Fastpartner har erhållit en Investment Grade-rating från Moody´s.

• Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 500 MSEK.



Vd Sven-Olof Johansson skriver i vd-ordet om att efterfrågan, främst hos mindre och medelstora företag är hög:

– Den just nu dominerande frågeställning för oss, likt många andra fastighetsbolag med kontor, är vilka förändringar vi kommer se i höst på efterfrågan av kontor. För små och medelstora företag upplever vi frågan som odramatisk, och i denna kategori har vi sett en stark efterfrågan på lokaler under kvartalet.



– För större företag är vi mer osäkra, men i de uthyrningsdiskussioner vi har fört under kvartalet har vi märkt en vilja att betala för en högkvalitativ produkt. Kvalitet i detta sammanhang innebär både materialval och utformning av lokalen – där man inte enbart vill maximera antalet arbetsplatser i kontoret utan också skapa ytor som gör att man kan vara effektiv i olika typer av arbetsmoment som t ex inläsning, möten eller interna samarbeten. Begreppet kvalitet innefattar också det serviceerbjudande fastigheten och dess närområde kan erbjuda, som t ex lunchrestauranger, möjligheter till träning och annan vardagsservice. Vårt arbete med att skapa ett erbjudande i linje med detta har vi internt sammanfattat i två slogans – Finaste huset på gatan och Trevligare än hemma. Vi arbetar intensivt med detta i Liljeholmen och Frösunda och ser att detta arbete bär frukt. I vissa fall har arbetet med att höja kvaliten på våra fastigheter gjort det möjligt att öka hyresnivåerna med cirka 50 procent.

