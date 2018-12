Publicerad den 7 December 2018

Fastpartner köper Solna Port av Areim.

tweet

Transaktioner Fastpartner har köpt fastigheten Brahelund 2 – Solna Port – i Solna av Areim för en köpeskilling om 1 953,5 miljoner kronor efter avdrag för uppskjuten skatt.

Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 41 000 kvadratmeter LOA samt 625 garageplatser och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 123 miljoner kronor.



Fastigheten ligger strategiskt vid E4:an med goda publika kommunikationer till Stockholm City och Arlanda. Fastigheten består till största del av kontor men inrymmer även en restaurang, ett gym, lager- och konferensytor samt garageplatser. Fastigheten är högkvalitativ och certifierad enligt Breeam In Use, very good, samt delvis finansierad genom emission av en grön obligation.



I och med förvärvet stärker Fastpartner sin position i Solna. Efter förvärvet kommer cirka 87 procent av Fastpartners hyresintäkter från Stockholmsområdet. Fastpartner tillträder fastigheten den 1 februari 2019.



– Fastpartner förstärker inte bara sin position som fastighetsaktör i Solna utan förvärvar även en fastighet av hög kvalitet med en stark helhetslösning för hyresgästerna. Det ger Fastpartner en produkt för framtiden som kan möta efterfrågan från hyresgäster som letar efter ett alternativ till Stockholms innerstad. Fastpartner har fokus på förvärv och nybyggnation av fastigheter med hög miljöklassificering, säger Sven-Olof Johansson, vd på Fastpartner.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.



Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.



We own commercial properties of all kinds, including offices, industrial, storage/logistic, retail, center, public & commercial services and care facilities. Besides Stockholm,...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden