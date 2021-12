Fastpartner köper nybyggd Gävlefastighet

Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner. Bild: Fastpartner

Transaktioner Fastpartner har förvärvat fastigheten Andersberg 14:44, i området Ersbo vid Gävles södra infart, för en köpeskilling om 37,5 MSEK innan avdrag för uppskjuten skatt. Fastigheten uppfördes 2017 och har en uthyrningsbar area om cirka 2 000 kvadratmeter.

Fastigheten är belägen i Gävles snabbt växande industriområde Ersbo. I detta område blandas verksamheter som informationsteknik med traditionell industri och servicenäring. I detta område har Microsoft precis färdigställt byggandet av nya serverhallar och startat sin verksamhet. Fastigheten är idag fullt uthyrd till fyra hyresgäster och passar bra in i Fastpartners portfölj av förvaltningsfastigheter i Gävle. Fastpartner tillträder fastigheten den 31 januari 2022.



– Fastpartner förvärvar en nybyggd fastighet med goda kassaflöden som på ett bra sätt kompletterar våra övriga fastigheter i Gävle. Inom Fastpartner har vi ett stort kundfokus och vi ser med stor entusiasm fram emot att få välkomna våra nya hyresgäster, säger Fredrik Thorgren, regionchef på Fastpartner.

