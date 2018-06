Fastpartner köper i Södertälje

Publicerad den 7 Juni 2018

Transaktioner Fastpartner har köpt fastigheten Kostern 11 i Södertälje. Fastigheten är belägen på Balticvägen 2 och den uthyrningsbara ytan uppgår till drygt 8 100 kvadratmeter.

Största hyresgäst är matvarukedjan Willys och fastighetens årliga hyresvärde uppgår till drygt nio miljoner kronor.



– Med förvärvet fortsätter Fastpartner förstärka koncentrationen till Stockholmsområdet som efter denna transaktion står för cirka 80 procent av Fastpartners hyresintäkter. Vi ser fram emot att fortsätta med det positiva utvecklingsarbetet som den tidigare ägaren bedrivit, säger Svante Hedström, fastighetschef för Fastpartner.



Fastpartner tillträdde fastigheten den 1 juni.

- Maria Olsson Äärlaht

maria@lokalnytt.se

