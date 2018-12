Fastpartner köper i Malmö och Täby

Publicerad den 20 December 2018

Transaktioner Fastpartner köper 7 800 kvadratmeter i Malmö och 2 300 kvadratmeter i Täby.

Fastpartner har förvärvat fastigheterna Flyggodset 1 och 2 i Malmö. Den uthyrningsbara ytan är cirka 7 800 kvadratmeter och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 7,7 miljoner kronor. En stor del av hyresintäkterna utgörs av förskoleverksamhet med Malmö stad som hyresgäst. Utöver detta inrymmer fastigheterna lager- och kontorsytor. Fastigheterna har ett attraktivt läge vid Bulltofta Industriområdet med direkt anslutning till viktiga transportleder. Området förtätas med bostäder och nya hyresgäster inom service- och vårdsektorn flyttar in. Fastpartner tillträdde fastigheterna den 17 december.



Fastpartner har även förvärvat fastigheterna Humlet 2 och 3 i Täby. Fastigheterna består av försäljningshall för personbilar med kompletterande verkstadsytor. Bilia AB är enda hyresgäst och fastigheterna inrymmer en exklusiv anläggning för Lexus. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 2 300 kvadratmeter och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka fem miljoner kronor. Fastigheterna ligger med utmärkt skyltläge vid motorvägen E18, precis vid infarten till Täby. Fastpartner tillträdde fastigheterna den 7 december.

– Dessa två förvärv kompletterar våra nuvarande bestånd i Malmö och Täby. Fastpartner ser stora möjligheter att utveckla fastigheterna vidare tillsammans med våra hyresgäster, säger Svante Hedström, fastighetschef på Fastpartner.

