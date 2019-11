Fastpartner köper i centrala Uppsala

Dragarbrunn 10:3. Bild: Skandia

Transaktioner Fastpartner har förvärvat fastigheten Dragarbrunn 10:3 i Uppsala av Skandia. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 14 700 kvadratmeter och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 27 miljoner kronor.

Fastigheten ligger mitt i centrala Uppsala och består av ett helt kvarter beläget mellan Uppsalas gågata och Fyrisån. Fastigheten inrymmer ytor för kontor, handel, vård, utbildning och bostäder.



Förvärvet stärker och passar väl in i Fastpartners fastighetsbestånd i Uppsala. Fastpartner tillträder fastigheten den 2 december.



– Fastigheten ligger i ett attraktivt och centralt läge i Uppsala. Vi ser fram emot att tillsammans med befintliga och nya hyresgäster fortsätta att utveckla fastigheten, säger Patrik Arnqvist, regionchef på Fastpartner.

