Fastpartner hyr ut till padelaktör i Söderhamn

Björnänge, Söderhamn. Bild: Fastpartner

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett avtal om 1 850 kvadratmeter med WAP, We Are Padel i Björnänge, Söderhamn.

WAP är en av de ledande aktörerna inom den snabbväxande sporten padel i Sverige. Nu etablerar de en anläggning i Söderhamn med 6 banor samt tillhörande omklädningsrum, loungedel och konferens. WAP tillträder sin lokal den 1 juni.



– Vi tror att det kan bli en mysig och bra lokal för padel säger Johan Wiklander som är en av medgrundarna på WAP. Vi har bildat en padelförening som anordnar kurser, seriespel och lektioner. På andra orter har vi skolor som besökt oss och det börjar mer och mer bli en sport som barn och ungdomar vill köra. Sporten har en stor växande utövarbas i den nytillströmning som gruppen barn och ungdomar utgör, fortsätter Johan Wiklander.



– Känns kul att WAP, som är en stor aktör inom padel, valt att etablera sig hos oss på Fastpartner i Söderhamn, det kommer att bli ett lyft för hela området. Att de även har ett föreningstänk med fokus på barn- och ungdomsverksamhet känns extra viktigt, säger Terese Bergqvist, uthyrare på Fastpartner.



Björnänge är ett expansivt företagsområde intill centrum med ett hundratal små och medelstora företag. Området har ett strategiskt bra läge nära infartsleden från E4 och ligger endast 900 meter från resecentrum med bra tåg och bussförbindelser.



– Oavsett storlek på lokal jobbar vi alltid med att anpassa lokalerna efter hyresgästernas önskemål och behov för att ge kunden det de efterfrågar. WAP får tack vare det en superfin padelhall i ett sammanhang som stödjer deras affär fullt ut, kommenterar Fredrik Thorgren, regionchef på Fastpartner.

