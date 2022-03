Fastpartner hyr ut till Aimo Park i Marievik

Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner. Bild: Fastpartner

Uthyrning Fastpartner välkomnar Aimo Park till nytt huvudkontor om 1 728 kvadratmeter i fastigheten Syllen 4.

I samband med uthyrningen fortsätter Fastpartner utvecklingen av fastigheten mot hållbara toppmoderna kontorslokaler. Som ett led i Fastpartners målsättning att miljöcertifiera beståndet kommer Syllen 4 att erhålla BREEAM In-Use Very Good.

– Vi är glada att presentera ännu en större uthyrning till en premiumhyresgäst, det visar att vårt lokalerbjudande är fortsatt mycket attraktivt på marknaden. Fastigheten är helt uppgraderad vad gäller standard och miljö och har ett utmärkt strategiskt läge invid tull och E4, kommenterar Michael Skoog, Förvaltare på Fastpartner.



– På vårt nya huvudkontor i Marievik kommer ett hundratal medarbetare att ha sin arbetsplats. Vi ser framemot flytten till våra nya lokaler, som präglas av hur vi vill vara som bolag. Lokalen har smarta och innovativa aktivitetsytor samt flera avlastningsytor för samverkan och konstruktiva möten mellan människor, kommenterar Peder Ståhlberg, vd Aimo Park.



Aimo Park flyttar in under mars 2022.

