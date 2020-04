Fastpartner hyr ut i Kista Bright. Bild: Fastpartner

Uthyrning Fastpartner har tecknat hyresavtal med One Nordic avseende cirka 1 200 kvadratmeter i Fastpartners kontorskluster Kista Bright på Finlandsgatan i Kista Science City. Lokalerna beräknas stå klara för inflyttning i början av sommaren 2020.

One Nordic har cirka 1 000 medarbetare och är en av Sveriges ledande leverantörer av tekniska konsulttjänster, entreprenader och underhåll inom energi- och industrisektorn. Bolaget omsätter cirka två miljarder kronor och har huvudkontoret i Malmö.



– One Nordic växer så det knakar och ska utöka verksamheten i Stockholmsområdet. Därför är vi glada över att få möjlighet att flytta in i ändamålsenliga lokaler i ett strategiskt bra läge intill E4, 350 meter från tunnelbanan (Akalla) och cykelvägar i alla riktningar. Tillsammans med goda parkeringsmöjligheter samt logistiskt goda förutsättningar bidrar etableringen till vår fortsatta utveckling. Vi har haft ett bra samarbete med Fastpartner som lyssnat på våra behov och önskemål vilket kommer öka förutsättningarna för oss att fortsätta ta marknadsandelar i Stockholm säger Magnus Hasselgren, regionchef Mitt på One Nordic.



Området kring Finlandsgatan i Kista Science City är under stark tillväxt. Fastpartner och Stockholms Stad arbetar med en ny detaljplan där syftet är att utveckla området till en urban stadsdel med en mix av kontor, hotell, service, utbildning och bostäder. Finlandsgatan kommer att utvecklas till en modern stadsgata med cirka 1 400 nya bostäder med tillhörande närservice för de som bor och jobbar i området.



Fastpartner arbetar aktivt med att skapa effektiva lokaler med hög service där miljömedvetenhet och välbefinnande utgör grunden. En central del är det nyöppnade gymmet exklusivt för områdets hyresgäster.



– One Nordic tillsammans med Trimtec AB, Avarn Security AB, Opticon Sensors Nordic AB, samt Telecom Care Nordic AB är ytterligare företag som ser Kista Bright som en riktigt klok idé och har tecknat avtal om totalt cirka 2 800 kvadratmeter kontor, säger Filip Dolata, områdeschef på Fastpartner.

