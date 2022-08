Fastpartner hyr ut i centrala Frösunda

Frösunda.

Uthyrning Fastpartner hyr ut 1 200 kvadratmeter kontor till Consolis och Strängbetong i Centrala Frösunda.

Consolis, som är marknadsledande i 17 länder inom hållbara prefabricerade betonglösningar, flyttar tillsammans med Strängbetong, koncernens svenska verksamhet, sitt gemensamma kontor från Marieberg till Centrala Frösunda. Den nya adressen är Gustav III:s Boulevard 36 och kontoret på 1 200 kvadratmeter ligger högst upp i huset.



Solna och centrala Frösunda är ett av Stockholms mest attraktiva kontorslägen. Det finns ett rikt utbud av service och tjänster i och omkring fastigheten på Gustav III:s Boulevard 32-36 som till exempel gemensam reception, lounge-del att arbeta i, konferensdel, gym, terrass precis intill kontoret och flertalet restauranger. Naturligtvis genomsyras den toppmoderna fastigheten av ett gediget hållbarhetsarbete.



Att flytten går från ett innerstadsläge till Centrala Frösunda är en extra fjäder i hatten för Fastpartners arbete med att utveckla området och fastigheten. Med denna uthyrning stärks bilden av att Centrala Frösunda blivit ett alternativ att räkna med. På mindre än ett år har MW Group, Tech Data, Webhallen, Office Management, Nordic Wellness, K-märkt och FUDD valt "en bit av innerstan utanför tull". Totalt handlar det om mer än 10 000 kvadratmeter och 700 medarbetare som framöver kommer att öka pulsen i stadsdelen ytterligare.



– Det är väldigt tydligt att marknaden uppskattar både Centrala Frösunda och det servicekoncept vi har skapat i våra kontor, säger Håkan Bolinder, regionchef, Fastpartner.



Consolis och Strängbetong flyttar in vid årsskiftet 22/23.



Cushman & Wakefield var hyresgästens rådgivare i valet av de nya lokalerna.

