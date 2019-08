Fastpartner hyr ut 4 800 kvadratmeter i Gävle

Sven-Olof Johansson. Bild: Axel Ohlsson

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett sexårigt hyreskontrakt med Järbo Garn om cirka 4 800 kvadratmeter i fastigheten Näringen 5:1 i Gävle, även kallat Näringshuset. Kontraktet börjar löpa den 1 januari 2020. Lokalerna kommer att anpassas för att möta Järbo Garns behov av lager- och kontorsytor.

Näringshuset, totalt 19 500 kvadratmeter, har nu i princip samtliga ytor uthyrda med undantag för ett kontorsplan om cirka 300 kvadratmeter. Kontoren har byggts om till moderna och kvalitativa lokaler. Hyresgäster i Näringshuset är bland andra Gefleborgs Flyttservice, Card Group Greetings samt GMF.

– Det känns väldigt bra och spännande att ha blivit hyresvärd åt Järbo Garn. Vi är helt övertygade om att de nya ägarna kommer att fortsätta utveckla verksamheten på ett positivt sätt när det nu skapas möjligheter för det i de nya lokalerna, säger Fredrik Thorgren, regionchef på Fastpartner.

