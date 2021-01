Fastpartner hyr ut 1 080 kvadratmeter i Frösunda Port till Nordic Wellness

Frösunda Bild: Peab

Uthyrning Etableringen är en viktig pusselbit för Fastpartner i arbetet med att erbjuda hyresgästerna ett komplett servicepaket med de mervärden som man får av att hyra kontor i Frösunda Port. Nordic Wellness är med sina 266 etableringar på över 70 orter Sveriges största gymkedja, och är under stark tillväxt.

– Att Nordic Wellness etablerar sig i Frösunda Port med ett fullt utrustat gym gör att vi stärker vårt erbjudande till våra hyresgäster, säger Håkan Bolinder, Regionchef på Fastpartner. Det är helt i linje med vår övertygelse att det inte längre räcker med att bara erbjuda kontorslokaler, idag vill kunderna ha en helhet: toppmoderna lokaler, spetsig kringservice och ett totalt sett attraktivt sammanhang.



Nordic Wellness har gjort analysen att Centrala Frösunda är en strategiskt viktig placering av ett större gym.

– För oss är det viktigt att finnas i levande miljöer, innebärande både många boende och mängder av företag, vilket ger besökare både under dag- och kvällstid. Det får vi här i Centrala Frösunda, något av ett innerstadsläge utanför tullarna, kommenterar Magnus Wilhelmsson, VD på Nordic Wellness.



En större omvandling av Frösunda Port pågår, vilket innebär ny fasad och ett nytt spännande koncept för entréplanet som förutom Nordic Wellness kommer att erbjuda ny restaurang, café, reception, konferensmöjligheter, co-working, showrooom-ytor och pop-up stores.

– Vi ser fram emot att bli en viktig del av nya Frösunda Port, där vår roll är att hjälpa företagens medarbetare att komma i rörelse – för en bättre hälsa, säger Magnus Wilhelmsson, VD på Nordic Wellness.



Centrala Frösunda ligger i det som anses vara Stockholms andra city. Här arbetar idag nästan 40 000 personer. Kollektivtrafiken är ypperlig, bara 7 minuter från T-centralen och 4 minuter från Odenplan.

