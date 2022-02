Fastpartner har tecknat mer än 9 000 kvadratmeter i centrala Frösunda

Gustav IIIs Boulevard 32 i Frösunda. Bild: Fastpartner

Uthyrning Fastpartners satsning på att utveckla centrala Frösunda har lett till en kraftig ökning av efterfrågan på lokaler i stadsdelen. På bara några månader har Webhallen, Tech Data, Office Management, MW Group och Fudd valt att lägga sina kontor där. Totalt flyttar fler än 600 nya medarbetare in under första halvåret 2022 och den sammanlagda ytan ligger på drygt 9 000 kvadratmeter.

– Den satsning vi har gjort i centrala Frösunda är riktigt framgångsrik, kommenterar Christopher Johansson, vVD på Fastpartner. Attraktiva moderna kontor, i kombination med ett rikt utbud av service och pendeltåg inom gångavstånd, gör att det väger över till vår fördel i dialogen med kunder. Det är uppenbart att allt fler hyresgäster uppskattar en bit av innerstan utanför tull.



När det gäller serviceutbudet har Nordic Wellness nyligen öppnat ett stort gym och under våren öppnar prisbelönta K-märkt restaurang och café. Nya satsningar väntar runt hörnet.



Vidare säger Christopher Johansson att serviceutbudet är urbant med en vinnande lokal tvist. Det framgår dock tydligt i dialogen med våra nya hyresgäster att det är helheten med Centrala Frösunda som lockar.



Webhallen, Telegrafgatan 4, inflyttning i februari 2022

"Förutom det mycket goda kommunikationsläget fastnade vi för att Centrala Frösunda är ett sammanhang med liv, rörelse och service av innerstadskaraktär."

Henri Blomqvist, VD



Tech Data, Gustav III:s Boulevard 36, inflyttning maj 2022

"Vi har sökt ett sammanhang som stärker vårt varumärke hos kunder, leverantörer, medarbetare och potentiella medarbetare. Det har vi hittat i Centrala Frösunda."

Joachim Palmé, Vice President Nordics



Office Management, Gustav III:s Boulevard 32-36, inflyttning juni 2022

"Självklart vill vi skapa Framtidens Arbetsplats även för oss själva, precis som vi gör för våra kunder. Det får vi nu möjlighet att göra i Centrala Frösunda tillsammans med Fastpartner."

Peter Uddfors, VD och koncernchef



MW Group, Gustav III:s Boulevard 32, inflyttning juni 2022

"Det som fick oss att välja Centrala Frösunda var framför allt närheten till många av våra kunder, en modern plats för vårt företag och huvudkontor att växa på och moderna arbetsmiljöer både på kontoret och i närområdet för våra duktiga medarbetare."

Mikael Karlsson, CEO

