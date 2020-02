Fastpartner genomför riktad nyemission av två miljoner A-aktier

Sven-Olof Johansson. Bild: Fastparner

Ekonomi/Finansiering Tillförs 224 miljoner kronor.

Styrelsen i Fastpartner har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 april 2019, beslutat om en riktad nyemission av 2 000 000 stamaktier av serie A till ett pris om 112 kronor per aktie. Bolaget tillförs genom Nyemissionen 224 miljoner kronor, före transaktionskostnader.



Priset per A-aktie har fastställts genom förhandling med ett antal institutionella investerare och motsvarar en rabatt om 3,6 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets A-aktie på Nasdaq Stockholm den 19 februari 2020 samt en premie om 4,8 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen under de senaste tio handelsdagarna på Nasdaq Stockholm. Styrelsen i Bolaget bedömer således att Nyemissionen genomförs på marknadsmässiga villkor.



Nyemissionen riktades huvudsakligen till Odin Fonder, Carnegie Fonder och Länsförsäkringar Fastighetsfond. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital inför förvärv av aktier i juridiska personer vilka äger fastigheter och för att i övrigt kapitalisera Bolaget.



I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier som sole bookrunner och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare.

