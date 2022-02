Fastpartner förvärvar två fastigheter i norra Stor-Stockholm

Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner. Bild: Fastpartner

Transaktioner Fastpartner har förvärvat två fastigheter i norra Stor-Stockholm, en förvaltningsfastighet, Hammarby-Smedby 1:446, och en projektfastighet med stor byggrätt, Märsta 25:1. Förvärven ligger i linje med Fastpartners strategi att kombinera goda kassaflöden med högt värdeskapande i egna fastighetsutvecklingsprojekt.

– Hammarby-Smedby 1:446 kompletterar våra befintliga fastigheter i Upplands Väsby på ett bra sätt. Genom att bygga på vårt förvaltningsbestånd i området skapar vi goda förutsättningar för att behålla och utveckla våra relationer till befintliga hyresgäster i området. Det ger oss också möjlighet att arbeta vidare med det samlade serviceerbjudandet i området, vilket på sikt är avgörande för att hyresgäster ska trivas, säger Patrik Arnqvist, Regionchef på Fastpartner.



– Märsta 25:1 är en byggklar projektfastighet med en markareal om 28 500 kvadratmeter i ett bra kommunikationsläge i Arlandastad. På fastigheten planerar vi att uppföra en eller flera nya byggnader, alla med höga målsättningar för hållbarhet och miljöcertifieringar. Vi har många intressenter för nybyggnation på denna fastighet, säger Svante Hedström, Hållbarhets- och projektchef på Fastpartner.



Fastpartner tillträdde de båda fastigheterna under januari månad 2022.

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.



Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.



We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden