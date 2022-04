Fastpartner: Förvaltningsresultat upp 8 procent

Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner. Bild: Fastpartner

Bolag Fastpartners hyresintäkter ökar med 5,6 procent, driftnettot med 6,8 och förvaltningsresultatet med 8,1 procent under Q1.

Hyresintäkterna ökade med 5,6% och uppgick till 488,8 (462,7) MSEK.

Driftnettot ökade med 6,8% och uppgick till 329,5 (308,4) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 67,4 (66,7)%.

Förvaltningsresultatet ökade med 8,1% och uppgick till 246,3 (227,9) MSEK, per stamaktie av serie A 1,35 (1,25) kr.

Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 1 060 (990) MSEK.

Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 35 729,5 (35 323,0) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 30,3 (100,4) MSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 164,5 (301,3) MSEK, per stamaktie av serie A 0,75 (1,54) kr.

Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 500 MSEK.



Vd Sven-Olof Johansson:



– Den turbulens i vår omvärld som vi kunde se starten av under andra halvåret 2021 har tilltagit i styrka under första kvartalet i år. Detta i första hand genom det obegripliga och orättfärdiga kriget i Ukraina som medfört stora störningar i världshandeln och stora prisuppgångar på bland annat livsmedel och energi.



– Inflationen har under första kvartalet fått ett allt bredare fäste och omfattar idag alla varor och tjänster vilket givetvis kommer att ha viss negativ påverkan på våra förvaltningskostnader samt i ett längre perspektiv även våra byggprojekt.



– När vi nu kan konstatera att inflationen inte är av en övergående karaktär, vilket till en början antogs av samtliga centralbanker, har det fått till följd att inflationsbekämpningen åter hamnat i fokus vilket inneburit hökaktig penningpolitik och aggressivare räntebanor. Kapitalmarknaden har snabbt anpassat sig till den nya situationen vilket inneburit räntehöjningar i storleksordningen 70 - 450 räntepunkter beroende på kvaliteten hos emittenten. Under hösten 2021 emitterade Fastpartner en grön icke säkerställd 5-årig obligation om 600 MSEK till en ränta om Stibor 3M +110 bps. Under 2022 har Fastpartner emitterat två gröna icke säkerställda 5-åriga obligationer, det första i början av februari om 1 300 MSEK till en ränta om Stibor 3M + 142 bps samt 300 MSEK i början av april till en ränta om Stibor 3M + 190 bps. Dessa emissioner illustrerar väl utvecklingen på räntemarknaden. I nuvarande situation på kapitalmarknaden kan dessa emissioner betraktas som ett styrkebesked för Fastpartner där vi fått betalt för att vi vårdar vår balansräkning, har en hög räntetäckningsgrad om 4,5 ggr och en låg belåningsgrad.



– Vi har per den 30 mars 2022 löst in samtliga våra preferensaktier vilket netto kommer att förbättra vårt kassaflöde med cirka 25 MSEK.



– Stigande finansieringskostnader i kombination med allt lägre avkastningskrav för fastigheter, har varit avgörande för Fastpartner då det gäller att ta det strategiska beslutet att vara restriktiva med större förvärv. Istället har vi valt att investera i och utveckla våra befintliga fastigheter där riskersättningen är avsevärt mycket bättre. Det är dock vår uppfattning att inflation på livsnödvändiga varor i kombination med högre räntor skapar en så kraftig ekonomisk inbromsning att man i slutet av nästa år återigen kan behöva stimulera efterfrågan genom en mjukare penning- och finanspolitik.



– Vi har under januari månad gjort en väldigt spännande uthyrning till en ny typ av klimatsmart serverhall i Stockholmsområdet. Det nya med denna serverhall är att man återför spillvärmen till fjärrvärmenätet istället för att som i en traditionell serverhall dumpa överskottsvärmen rakt ut i det fria. Initialt bygger vi cirka 4 000 kvm som inom ett par år kommer kunna fördubblas. Här har läget för fastigheten varit helt avgörande för affären då serverhallen ligger på en knutpunkt för el-, fiber- och fjärrvärmenätet.



– Vi ser fortsatt en stark efterfrågan på alla typer av lokaler i alla våra sex kärnmarknader. För lager/logistik, lättindustri och samhällsfastigheter har hyresgästernas efterfrågan varit i det närmaste oförändrad under de två senaste åren. För kontor har vi sett att kraven på kvalité har ökat markant, men att vi har varit framgångsrika i att möta kundernas förväntningar.

