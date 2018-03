Fastpartner får kreditbetyg – vill emittera obligationer

Publicerad den 7 Mars 2018

Bolag Fastpartner har erhållit kreditbetyget ”Ba2” med ”positive outlook” från Moody´s. Enligt omdömet från Moody´s kan kreditbetyget komma att höjas förutsatt att Fastpartner ökar andelen icke säkerställd belåning och ökar andelen obelånade fastigheter.

I samband med offentliggörandet av den erhållna ratingen har Fastpartner givit Swedbank och Danske Bank i uppdrag att arrangera möten med obligationsinvesterare i syfte att utvärdera förutsättningarna för att emittera icke säkerställda obligationer.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

