Fastpartner får in cirka halv miljard genom övertecknad emission

Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner. Bild: Fastpartner

Bolag Den 6 september 2021 avslutades teckningsperioden i den företrädesemission som bolaget aviserade den 12 augusti och resultatet visar att totalt 7 169 002 D-aktier har tecknats och anmälts för teckning till ett värde om totalt cirka 580,7 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 116,4 procent av företrädesemissionen om 6 159 140 D-aktier. Företrädesemissionen är därmed övertecknad och bolaget tillförs cirka 500 miljoner kronor före emissionskostnader.

Resultatet i Fastpartners företrädesemission, vars teckningsperiod löpte från och med den 23 augusti 2021 till och med den 6 september 2021, visar att 6 061 310 D-aktier har tecknats med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 98,4 procent av företrädesemissionen. Därutöver har bolaget mottagit anmälningar om att teckna 1 107 692 D-aktier utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 18,0 procent av företrädesemissionen.



Därmed har totalt 7 169 002 D-aktier tecknats och anmälts för teckning i företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 116,4 procent. Sammantaget är företrädesemissionen därmed övertecknad och den av bolagets huvudägare Compactor Fastigheter AB utställda garantin för företrädesemissionen behövde således inte utnyttjas, skriver bolaget.



Fastpartner kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 500 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till företrädesemissionen om cirka fem miljoner kronor. Nettobeloppet från företrädesemissionen avses att användas till amortering av säkerställd bankskuld, fortsatt tillväxt bland annat genom nya förvärv och investeringar i befintligt bestånd och för att stärka bolagets kapitalstruktur.



Genom företrädesemissionen ökar bolagets aktiekapital med 20 530 464,61 SEK, från 658 087 110,01 SEK till cirka 678 617 574,62 SEK, genom nyemission av 6 159 140 aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 3,33 SEK. De som har tecknat D-aktier inom ramen för företrädesemissionen har eller kommer att erhålla BTA (betalda tecknade aktier). Efter att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer BTA att bokas om till D-aktier. Fram tills dess pågår handel med BTA på Nasdaq Stockholm. De nya D-aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 29 september 2021.



Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare till Fastpartner i samband med företrädesemissionen och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare.

