Fastpartner emitterar obligationer om 200 miljoner kronor

Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner. Bild: Fastpartner

Bolag Obligationerna emitterades inom en befintlig ram om 1 500 miljoner kronor, varav obligationer om 900 miljoner kronor emitterats tidigare under år 2019 och 2020.

Fastpartner har emitterat icke säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor. Obligationerna emitterades inom en befintlig ram om 1 500 miljoner kronor, varav obligationer om 900 miljoner kronor emitterats tidigare under år 2019 och 2020.



Obligationerna emitterades till kurs 101,983% vilket motsvarar en kreditspread om cirka 2,49% till första inlösendag. Obligationerna löper med en kupongränta om STIBOR 3M + 3,10 procentenheter och har slutligt förfallodatum i mars 2024.



Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål. Obligationslånet är sedan tidigare noterat på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och Fastpartner kommer att ansöka om att även de ytterligare obligationerna blir föremål för notering på Nasdaq Stockholm.



Swedbank och Danske Bank, Danmark, Sverige filial har varit finansiella rådgivare till Fastpartner i obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare.

