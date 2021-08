Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner. Bild: Fastpartner

Fastpartner emitterar D-aktier till ett värde om cirka 500 miljoner kronor

Ekonomi/Finansiering Fastpartner beslutar om en fullt ut garanterad företrädesemission av stamaktier av serie D om upp till cirka 500 miljoner kronor

Styrelsen för Fastpartner har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 22 april 2021, i dag beslutat om en fullt ut garanterad nyemission av stamaktier av serie D om upp till cirka 500 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare oavsett aktieslag. Teckningskursen i företrädesemissionen kommer vara 81 kronor per D-Aktie.



Syftet med Företrädesemissionen är att stärka Fastpartners kapitalstruktur som ett led i arbetet med att förstärka Fastpartners kreditbetyg samt för fortsatt tillväxt, bland annat genom nya förvärv och investeringar i befintligt fastighetsbestånd.



Utöver befintliga aktieägare kan allmänheten i Sverige och institutionella investerare anmäla sitt intresse att teckna D-Aktier utan företrädesrätt.





Sista handelsdag för aktier i Fastpartner, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter, är den 17 augusti 2021.



Teckningsperioden börjar den 23 augusti 2021 och slutar den 6 september 2021.



Handel med teckningsrätter kommer ske på Nasdaq Stockholm under perioden den 23 augusti 2021 till och med den 1 september 2021.



Ett prospekt gällande företrädesemissionen kommer publiceras omkring den 18 augusti 2021.



Fastpartner har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige som finansiell rådgivare samt Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB som legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

- Victor Friberg

