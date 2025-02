Fastpartner bygger datacenter i Södra Stockholm

Datacentret som Fastpartner nu bygger i Sätra. Bild: Fastpartner

Bygg/Arkitektur Fastpartner påbörjar tillsammans med Conapto den andra etappen i byggandet av en ny datahall på fastigheten Stensätra 19 i Sätra, södra Stockholm. Datacentret får en yta om cirka 8 000 kvadratmeter.

Fastpartner, tillsammans med Conapto, komer att påbörja den andra etappen i byggandet av en ny toppmodern datahall på fastigheten Stensätra 19 i Sätra, södra Stockholm. Etapp ett färdigställdes i augusti 2024 och är nu i full drift. Fullt utbyggt kommer datacentret få en effekt på 20 megawatt på en yta om cirka 8 000 kvadratmeter.



Anläggningen kommer att drivas med 100 procent förnybar el via Vattenfall och med kapacitet att stödja elnätet med balanstjänster. Solceller på taket kommer också att bidra till elförsörjningen av datahallen. Majoriteten av överskottsvärmen kommer att återvinnas till Stockholm Exergis fjärrvärmenät.



– Konverteringen av användning på våra fastigheter utvärderas löpande och genomförs när värdeskapandet är stort. I detta fall har vi konverterat från lager till serverhall, i andra fall är det från till exempel kontor till äldreboende. Vi arbetar ständigt för att öka intäkterna och skapa en god värdeutveckling på vårt kapital. säger Christopher Johansson, vice vd på Fastpartner AB.

