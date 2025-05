Adam Tyrcha, Christina Nyman och Ingemar Rindstig står för en trio tunga anlyser som inledning på årets upplaga av Fastighetsmarknadsdagen Uppsala.

Fastighetsmarknadsdagen Uppsala: Triss i tunga analyser inleder dagen

Fastighetsmarknadsdagen Uppsala Den 26 augusti är det dags för årets upplaga av Fastighetsmarknadsdagen Uppsala på Elite Hotel Academia. Dagen inleds med en serie tunga analyser som kommer ge dig full koll på omvärldsläget såväl internationellt, nationellt som regionalt.

Publicerad den 29 November 2023

Analysblocket inleds med programpunkten Pengarnas väg över fastighetsvärlden: När affärerna på fastighetsmarknaden blir allt färre – är det då guldläge för internationella investerare att slå till i Sverige? Hur rör sig kapitalet nu och hur ser det ut framöver? Varifrån kan vi komma att se de stora inflödena framöver? Och hur påverkas fastighetsmarknaden av omvärldsläget?

Talare är det rutinerade fastighetsproffset Ingemar Rindstig som även fungerar som expertkommentator under dagen.



Därefter följer programpunkten Makroanalys – hur mår världsekonomin? signerad Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken.

Efter ett fjolår med räntesänkningar kan vi nu blicka framåt mot en större förutsägbarhet och stabilisering i omvärlden och i ekonomin. Trodde vi. Donald Trump har satt igång ett potentiellt handelskrig med börser som globalt pekar rakt ner och en världsekonomi i rejäl gungning som utfall. Hur ser prognoserna ut i dagens skakiga läge?



Därefter är det dags för Newsecs analyschef Adam Tyrcha och programpunkten Analys: Vilka segment är hetast 2026?

Vilka segment i fastighetsbranschen är mest attraktiva att investera i nu och framöver och vilka segment ska man se upp med? Här får ni en initierad överblicksbild över måendet i de olika investeringsslagen på fastighetsmarknaden – nationellt så väl som lokalt.





Under seminariet avhandlas i övrigt ett stort antal aktuella ämnen om den kommersiella fastighetsmarknaden (stadsutveckling, kontorshyresmarknad, transaktionsmarknad mm) i Uppsala som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.



Förutom det som vanligt gedigna innehållet med gott om inspiration och analys bjuder programmet på det nya segmentet: Ordet är fritt. Här får samtliga deltagare på eventet sätta sig i mindre grupper och diskutera ett antal relevanta ämnen. Utfallet av samtalen redovisas på scen i ett efterföljande panelsamtal.



Moderator är proffsiga Cecilia Nebel och hon har fastighetsnestorn Ingemar Rindstig vid sin sida under dagen.



