Christian Blomberg berättar på Fastighetsmarknadsdagen Uppsala om de stora stadsutvecklingsvisionerna i staden. På bilden syns han i en visionsbild framtagen av arkitektfirman C.F. Møller.

Fastighetsmarknadsdagen Uppsala: Stadens stora stadsutvecklingsprojekt

Fastighetsmarknadsdagen Uppsala Den 26 augusti är det dags för årets upplaga av Fastighetsmarknadsdagen Uppsala på Elite Hotel Academia. Under dagen får vi en färsk genomgång av de stora stadsutvecklingsprojekten i staden.

Fyrspårlösningen på Ostkustbanan och den nya spårvägen som ska förbinda Bergsbrunna med centralstationen beskrivs som centrala för att möta ett växande behov av bostäder. Men vad mer planeras för att fylla just det behovet?

Kommunens stadsbyggnadsdirektör Christian Blomberg redogör för de viktiga satsningar som ligger fram i tiden i Uppsala.



Under seminariet avhandlas i övrigt ett stort antal aktuella ämnen om den kommersiella fastighetsmarknaden (stadsutveckling, kontorshyresmarknad, transaktionsmarknad mm) i Uppsala som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.



Förutom det som vanligt gedigna innehållet med gott om inspiration och analys bjuder programmet på det nya segmentet: Ordet är fritt. Här får samtliga deltagare på eventet sätta sig i mindre grupper och diskutera ett antal relevanta ämnen. Utfallet av samtalen redovisas på scen i ett efterföljande panelsamtal.



Moderator är proffsiga Cecilia Nebel och hon har fastighetsnestorn Ingemar Rindstig vid sin sida som expertkommentator under dagen.



Bland deltagarna under dagen märks, förutom branschfolk, även ledande relevanta politiker och tjänstemän.



Fastighetsmarknadsdagen arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News i samarbete med Uppsala kommun och Mäklarhuset Kommersiella. Läs mer om dem här.

