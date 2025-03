Andreas Schönström, Björn Abelson, Patrik Möller, Per Johansson och Per Tryding utgör visionspanelen på Fastighetsmarknadsdagen Skåne om knappt två veckor.

Fastighetsmarknadsdagen Skåne: Visionerna för regionen – Öresund 2050

Fastighetsmarknadsdagen Skåne Om knappt två veckor, den 20 mars, är det dags för årets upplaga av Fastighetsmarknadsdagen Skåne på Scandic Triangeln i Malmö. Under dagens gedigna program får du bland annat ta del av ett mycket spänstigt och interaktivt panelsamtal om visionerna för regionen de kommande 25 åren. Säkra din plats till årets mötesplats i Skåne nu, anmälan stänger nästa fredag den 14 mars.

Hur ser Öresundsregionen ut om ett kvarts sekel? Hur stor är regionen? Vad har Fehmarn Bält-förbindelsen inneburit? Vilket inflytande har AI i stadsbilden och hur vi lever våra liv? Var och hur bor folk? Är all handel och mötesplatser på utdöende? Hör lokala företrädare om deras idéer och kom med tankar och idéer själv i denna interaktiva och framåtblickande programpunkt.

Talrna är:

Björn Abelson, ordförande, byggnadsnämnden, Lunds kommun

Per Johansson, vd, Brinova Fastigheter

Andreas Schönström (S), kommunalråd, Malmö stad

Patrik Möller, exploateringschef, Helsingborgs stad

Per Tryding, vice vd, Sydsvenska industri- och handelskammaren



Säkra din plats till årets upplaga av Fastighetsmarknadsdagen Skåne här! (Utnyttja vår grupprabatt, gå tre och betala endast för två, ange koden "3 för 2" i rutan Kampanjkod vid anmälan). OBS! Anmälan stänger fredag 14 mars.



Dagen är som vanligt fylld av tunga analyser som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden, samt en hel del inspiration och nätverkande som kan leda till värdefulla nya kontakter.



En nyhet under årets mötesplats är det interaktiva inslaget Ordet är fritt där samtliga deltagare delas in i grupper utifrån ett förvalt relevant diskussionsämne och utfallet av diskussionerna presenteras på scenen.



Dagen leds av moderator Cecilia Nebel och hon har Amanda Tevell som expertkommentator vid sin sida under dagen.



Direkt efter seminariet följer också ett trevligt branschmingel där diskussionerna fortsätter ackompanjerat av lämplig dryck och tilltugg.



Se programmet här och läs mer om de medverkande talarna här.



Fastighetsmarknadsdagen Skåne arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News ihop med Malmö stad, Helsingborgs stad och Lunds kommun.

Partnerföretag är Advokatfirman Delphi och Boplats Syd. Läs mer om dem här.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen