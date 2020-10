Nadia Tolstoy, Anna Blank och Maria Whyte är tre av talarna på Fastighetsmarknadsdagen Skåne den 12 november. Bild: Tengbom, Orlando G Boström, Näpen

Fastighetsmarknadsdagen Skåne: Framtidens kontor, arbete och attraktiva fastigheter

Fastighetsmarknadsdagen Skåne Hur kommer coronapandemin att påverka vårt sätt att arbeta och därmed kontors- och fastighetsmarknaden i framtiden? Det är en av kärnfrågorna på Fastighetsmarknadsdagen Skåne på Malmö Live den 12 november. Till och med på onsdag kan du anmäla tre personer från ditt företag och bara betala för två.

Fastighetsmarknadsdagen Skåne hålls på Malmö Live den 12 november – det är ett heldagsseminarium om fastighetsmarknaden med tonvikt på Skåne.



Enligt besked från Polismyndigheten klassas seminariet inte som en offentlig sammankomst och omfattas därför inte av 50-personersbegränsningarna. Givetvis följer vi och Malmö Live Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd, hygien, etc.



Hur påverkas framtidens arbetssätt av pandemin och hur bör fastighetsägare agera utifrån de nya förutsättningarna? Det är de kanske viktigaste och hetaste frågorna för branschen just nu och frågeställningarna behandlas i ett flertal av punkterna under dagen.



Bland annat kommer Nadia Tolstoy, inredningsarkitekt, partner och omvärldsanalytiker på Tengbom göra en spaning om framtidens kontor – ett smart och genomtänkt möte av teknik, design och människa. Hon lyfter även ett case study från Tengboms eget Malmökontor – en flytt som går från större till betydligt mindre ytor.



Maria Whyte, grundare av design- brandingföretaget Whyte Lilja och Anna Blank, grundare av kommunikationsbyrån Näpen håller under rubriken "Vad signalerar din fastighet?" ett föredrag om vikten av property branding i en ny framtid där kontoret ifrågasätts.



Du ser programmet för dagen här och du anmäler dig här. Till och med nu på onsdag kan du utnyttja vårt BOKA TIDIGT-erbjudande och anmäla tre personer och bara betala för två.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen