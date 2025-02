Jessica Löfström pratar om arbetslivskriminalitet och hållbarhet på Fastighetsmarknadsdagen Skåne den 20 mars på Scandic Triangeln.

Fastighetsmarknadsdagen Skåne: Arbetslivskriminalitet – ett hot mot hållbar utveckling

Fastighetsmarknadsdagen Skåne Den 20 mars är det dags för årets upplaga av Fastighetsmarknadsdagen Skåne på Scandic Triangeln. Under dagens gedigna program får du bland annat ta del av en mycket angelägen föreläsning om arbetslivskriminalitet och vad du kan göra för att säkra upp din verksamhet. Säkra din plats årets mötesplats i Skåne nu.

En av de viktigaste insatserna för ett hållbart samhälle i allmänhet och bygg-/fastighetsbransch i synnerhet är arbetet mot arbetslivskriminalitet (som just nu skenar i tillväxt), något som också formaliserats i det nya bankinitiativet. Här hör du det senaste om arbetet mot ett av de allvarligaste hoten mot en hållbar utveckling, och vad du kan göra rent praktiskt för att skydda verksamheten du arbetar i.

Talare är Jessica Löfström, vd/grundare av Ansvar & Säkerhet.



Det är på Fastighetsmarknadsdagen Skåne du skaffar dig försprång fastighetsåret 2025.



Dagen är som vanligt fylld av tunga analyser som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden, samt en hel del inspiration och nätverkande som kan leda till värdefulla nya kontakter.



En nyhet under årets mötesplats är det interaktiva inslaget Ordet är fritt där samtliga deltagare delas in i grupper utifrån ett förvalt relevant diskussionsämne och utfallet av diskussionerna presenteras på scenen.



Dagen leds av moderator Cecilia Nebel och hon har Amanda Tevell som expertkommentator vid sin sida under dagen.



Direkt efter seminariet följer också ett trevligt branschmingel där diskussionerna fortsätter ackompanjerat av lämplig dryck och tilltugg.



Se programmet här och läs mer om de medverkande talarna här.



Fastighetsmarknadsdagen Skåne arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News ihop med Malmö stad, Helsingborgs stad och Lunds kommun.

Partnerföretag är Advokatfirman Delphi och Boplats Syd. Läs mer om dem här.

