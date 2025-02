Kristina Edlund, Lars Stjernkvist, Olle Vikmång och Simon Helmér möts i ett visionärt panelsamtal om regionens utveckling fram till 2050 på branschens mötesplats i Östergötland nästa onsdag den 12 februari på Scandic Frimurarehotellet.

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland: Vision 2050 – toppolitikerna i interaktiv och framåtblickande programpunkt

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland Nästa onsdag den 12 februari arrangeras årets upplaga av klassiska Fastighetsmarknadsdagen Östergötland i Vintergatan på Scandic Frimurarehotellet i Linköping. I en av programpunkterna får du lyssna till regionens toppolitiker och tjänstemän i ett visionärt samtal styrt av seminariedeltagarna. Säkra din plats i dag – anmälan stänger i morgon fredag!

Här lyfter vi alla blicken och kollar i spåkulan. Hur ser Linköping och Norrköping ut om ett kvarts sekel? Hur stor är staden? Vilket inflytande har AI i stadsbilden och hur vi lever våra liv? Var och hur bor folk? Är all handel och mötesplatser på utdöende? Sitter Östergötland ihop tydligare som en region? Hör lokala företrädare om deras idéer och kom med tankar och idéer själv i denna interaktiva och framåtblickande programpunkt.

Talarna är Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande, Linköping, Simon Helmér, vd, Östsvenska handelskammaren, Olle Vikmång (S), kommunstyrelseordförande, Norrköpings kommun och Lars Stjernkvist, fd partisekreterare och kommunalråd och du möter dem på klassiska Fastighetsmarknadsdagen Östergötland nästa onsdag den 12 februari på Frimis i Linköping.



Det är på Branschens mötesplats i Östergötland du träffar branschkollegorna och kickstartar fastighetsåret 2025 tillsammans!



Under dagen bjudes det som vanligt på spaningar, trender, marknadsuppdateringar, analyser och en hel del inspiration från både välkända fastighetsprofiler och nya ansikten.



Efter själva seminariet bjuds deltagarna in till ett trevligt branschmingel.



Moderator är den välkända ochh professionella programledaren och moderatorn Erik Blix och han har advokaten Frida Gullstrand vid sin sida som expertkommentator under dagen.



Fastighetsmarknadsdagen Östergötland är branschens egen mötesplats i Östergötlandsregionen. Den arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News. Partner är Advokatfirman Glimstedt. Läs mer om dem här.

