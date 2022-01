Christian Claesson, Simon Helmér, Niclas Söör, Emil Colldin och Fredrik Larsson diskuterar framtidens kontor, mötesplats och stad på Fastighetsmarknadsdagen Östergötland i Värmekyrkan, Norrköping den 26 januari.

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland: Stort panelsamtal om framtidens stadskärna, mötesplats och kontor

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland Den 26 januari är det dags för 2022 års första branschmöte – Fastighetsmarknadsdagen Östergötland i Värmekyrkan i Norrköping. Det är här du skaffar dig försprång in i 2022 samtidigt som du träffar branschkollegorna. En stor panel med välkända och kunniga branschpersoner kommer under dagen att diskutera hur framtidens stadskärna, mötesplats och kontor kommer se ut.

Hur ser morgondagens stadskärna ut? Morgondagens attraktiva plats? Morgondagens kontor? Gränserna mellan vad som är vad suddas ut allt mer. Hur skapar vi bästa möjliga förutsättningar för ett nytt innehåll och nya möjligheter när arbetsliv, privatliv, handel, kultur, bostäder, kontor och mötesplatser alltmer smälts samman? Svaren på dessa, och många fler, frågor får vi av Christian Claesson, regionchef Öst på Fastighets AB LE Lundberg, Simon Helmér, vd på Östsvenska Handelskammaren, Emil Colldin, fastighetschef på Castellum Linköping/Norrköping, Niclas Söör, vd och grundare, Dospace och Fredrik Larsson, digital strategist & communication manager på Linköping Science Park.



Din anmälan är helt ombokningsbar fram till midnatt dagen före eventet. Vi kommer live-streama dagen för den som hellre vill följa seminariet på distans.



Under dagen bjudes det som vanligt på spaningar, trender, marknadsuppdateringar, analyser och en hel del inspiration från både välkända fastighetsprofiler som nya ansikten.



Moderator är välkända och professionella Anna Bellman och hon har fastighetsnestorn Ingemar Rindstig vid sin sida under dagen.



Se programmet här.



Se de medverkande talarna här.



Fastighetsmarknadsdagen Östergötland arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News.



Covidläget

Dagen kommer genomföras utifrån de restriktioner som nu är aktuella. Det vill säga med krav på covid-bevis för såväl talare som besökare, sittande publik, max åtta per sällskap och en meters utrymme mellan sällskapen.



