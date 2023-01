Christian Claesson och Per Gawelin.

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland: Regionens storbolag om investeringsplanerna

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland Om knappt två veckor, den 2 februari, är det dags för 2023 års upplaga av mötesplatsen Fastighetsmarknadsdagen Östergötland på Konsert & Kongress i Linköping. Den fullspäckade dagen bjuder bland annat på ett intressant samtal mellan företrädare för två av regionens största spelare; Lundbergs och Castellum. Säkra din plats i dag – anmälan stänger på fredag!

Castellum och Lundbergs är två av de ledande fastighetsbolagen i Östergötland. Vad har de på gång och hur ser de på utvecklingen i regionen? Hur ser trenderna och framtiden ut i den nya, utmanande verkligheten? Frågorna besvaras av Per Gawelin, vd, Castellum Mitt och Christian Claesson, regionchef på Lundbergs Fastigheter.



Under dagen bjuds det dessutom som vanligt på spaningar, trender, marknadsuppdateringar, analyser och en hel del inspiration från både välkända fastighetsprofiler som nya ansikten.



Moderator är den omtyckta och professionella moderatorn Åsa Lindell och hon har expertkommentator Ingemar Rindstig vid sin sida under dagen.



Fastighetsmarknadsdagen Östergötland är branschens egna mötesplats i Östergötlandsregionen. Dagen arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News.

