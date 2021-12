Sven-Olof Johansson deltar i en exklusiv intervju på Branschens mötesplats i Östergötland den 26 januari. Bild: Compactor Fastigheter

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland: Fastighetsprofilen om vilka vinnarna är

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland Vilka är vinnare och förlorare på morgondagens marknad? Svaret kan fås i intervjun med fastighetsprofilen Sven-Olof Johansson på Fastighetsmarknadsdagen Östergötland i Värmekyrkan i Norrköping den 26 januari.

Det är på Branschens mötesplats i Östergötland du träffar branschkollegorna och kickstartar fastighetsåret 2022 tillsammans!

Under dagen bjuds du bland annat på en exklusiv intervju med fastighetsnestorn Sven-Olof Johansson, en av Sveriges mest erfarna i branschen. Han har grundat, och är vd för, Fastpartner. Hur är hans syn på marknaden idag - vilka är vinnarna och vilka är förlorarna? Och vad krävs egentligen för att attrahera hyresgäster tillbaka till kontoren? Svaren får du på Fastighetsmarknadsdagen Östergötland.



Under dagen bjuds det dessutom på spaningar, trender, marknadsuppdateringar, analyser och en hel del inspiration från både välkända fastighetsprofiler som nya ansikten.



Moderator är välkända och professionella Anna Bellman och hon har fastighetsnestorn Ingemar Rindstig vid sin sida under dagen.



Se programmet här.



Se de medverkande talarna här.



Fastighetsmarknadsdagen Östergötland arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News.







Enligt bestämmelserna som infördes 1 december är det här evenemanget inte tillgängligt för personer som inte är vaccinerade mot Covid-19. I nuläget behöver du kunna visa upp ett giltigt vaccinpass för tillträde till eventet.



- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

